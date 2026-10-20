В период с 30 сентября по 7 октября текущего года Буда-Кошелевским РОЧС проведены мониторинг ООО «РВЗЛесГрупп» и ЗАО «Уваровичистройматериалы».

В ходе проведения мониторинга, выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 №82 «Об обеспечении пожарной безопасности», противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

При проведении мониторинга, ООО «РВЗЛесГрупп» и ЗАО «Уваровичистройматериалы» оказана консультативная и методическая помощь по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС