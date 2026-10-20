Основные новшества указа Президента от 7 сентября 2026 года №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения» в эфире телеканала ОНТ разъяснил министр юстиции Евгений Коваленко, сообщает БЕЛТА.
«Указ главы государства должным образом регламентировал правовой режим осуществления благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. До этого правовое поле детальным образом не было выстроено. Из-за этого имели место, к сожалению, отдельные случаи злоупотребления доверием простых граждан, которые передавали деньги на благотворительность, но получатели этих денежных средств не всегда использовали их на заявленные цели», — отметил министр.
По новому указу субъектами, которые имеют право заниматься сбором денег на оказание медицинской помощи, являются в первую очередь сами граждане. «Здесь сохранена та практика, которая имела место и ранее: сами физические лица, нуждающиеся в получении медицинской помощи и заинтересованные в сборе денежных средств, либо члены их семьи, близкие родственники, которые в интересах своих родных объявляют и начинают сбор. Введено единственное ограничение, связанное с количеством открываемых счетов. Теперь можно открыть только один благотворительный счет для сбора денежных средств. Это обеспечит и централизацию сбора денежных средств, а также большую открытость достижения необходимой суммы», — подчеркнул Евгений Коваленко.
Правом заниматься сбором денег также обладают учреждения и общественные объединения. «К примеру, РНПЦ «Мать и дитя» — это медицинское учреждение, которое также имеет благотворительный счет, на который также поступают деньги. Сбором денежных средств также могут заниматься фонды. В настоящее время в стране зарегистрировано порядка 105 фондов, причем примерно 20 из них в числе уставных целей заявляют сбор денежных средств на осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Что такое фонд? Это учрежденная физическими или юридическими лицами некоммерческая организация, не основанная на членстве, целью деятельности которой является решение социально полезных задач», — отметил министр юстиции.
Он указал на то, что одной из ключевых задач нового указа является исключение возможности злоупотребления доверием белорусов. «Сфера благотворительности — чрезвычайно значимая сфера. К сожалению, те, пусть единичные, но имевшие место случаи злоупотребления доверием, собранными денежными средствами, имели большой резонанс, и в обществе был сформирован запрос на то, чтобы упорядочить отношения, связанные с благотворительностью именно в сфере здравоохранения», — акцентировал внимание Евгений Коваленко.