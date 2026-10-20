Основные новшества указа Президента от 7 сентября 2026 года №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения» в эфире телеканала ОНТ разъяснил министр юстиции Евгений Коваленко, сообщает БЕЛТА.

«Указ главы государства должным образом регламентировал правовой режим осуществления благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. До этого правовое поле детальным образом не было выстроено. Из-за этого имели место, к сожалению, отдельные случаи злоупотребления доверием простых граждан, которые передавали деньги на благотворительность, но получатели этих денежных средств не всегда использовали их на заявленные цели», — отметил министр.

По новому указу субъектами, которые имеют право заниматься сбором денег на оказание медицинской помощи, являются в первую очередь сами граждане. «Здесь сохранена та практика, которая имела место и ранее: сами физические лица, нуждающиеся в получении медицинской помощи и заинтересованные в сборе денежных средств, либо члены их семьи, близкие родственники, которые в интересах своих родных объявляют и начинают сбор. Введено единственное ограничение, связанное с количеством открываемых счетов. Теперь можно открыть только один благотворительный счет для сбора денежных средств. Это обеспечит и централизацию сбора денежных средств, а также большую открытость достижения необходимой суммы», — подчеркнул Евгений Коваленко.

Правом заниматься сбором денег также обладают учреждения и общественные объединения. «К примеру, РНПЦ «Мать и дитя» — это медицинское учреждение, которое также имеет благотворительный счет, на который также поступают деньги. Сбором денежных средств также могут заниматься фонды. В настоящее время в стране зарегистрировано порядка 105 фондов, причем примерно 20 из них в числе уставных целей заявляют сбор денежных средств на осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Что такое фонд? Это учрежденная физическими или юридическими лицами некоммерческая организация, не основанная на членстве, целью деятельности которой является решение социально полезных задач», — отметил министр юстиции.

Он указал на то, что одной из ключевых задач нового указа является исключение возможности злоупотребления доверием белорусов. «Сфера благотворительности — чрезвычайно значимая сфера. К сожалению, те, пусть единичные, но имевшие место случаи злоупотребления доверием, собранными денежными средствами, имели большой резонанс, и в обществе был сформирован запрос на то, чтобы упорядочить отношения, связанные с благотворительностью именно в сфере здравоохранения», — акцентировал внимание Евгений Коваленко.

Министр также добавил, что все положительные, ранее зарекомендовавшие себя практики в новом указе были сохранены. «Точно так же заинтересованное лицо имеет право оплачивать лечение, реабилитацию, медицинское питание, приобретать необходимое оборудование медицинского назначения для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь либо восстановить здоровье себе или своим близким. Блогеры, как и прежде, смогут заниматься продвижением информации о том или ином сборе. Единственное ограничение, которое введено для подобных лиц: они теперь не могут открывать счета на себя, не могут объявлять сбор сами. Лица, нуждающиеся в лечении, должны будут обращаться, например, в банк для открытия благотворительного счета», — резюмировал он.