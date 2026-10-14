Государственную награду нашей землячке вручил губернатор Гомельской области Иван Крупко на торжественном приеме родительской общественности руководством облисполкома.

На Будакошелевщине 69 многодетных мам за всю ее историю были удостоены ордена Матери. «Волнение, безусловно, есть, но и радость от значимости события для всех нас. Орден Матери станет семейной реликвией, которой и дети, и внуки будут только гордиться», – уверена Наталья Немцева.

В большой и дружной семье Немцевых – пятеро детей: Сергей, Иван, Дарья, Мария и Александр.

Наталья Логунова

Фото из архива Натальи Немцевой