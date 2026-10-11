На Будакошелевщине действует разветвленная сеть учреждений культуры: центральный РДК, историко-культурный центр, сельские клубы, библиотеки, детские школы искусств, где работают люди, для которых творчество стало не просто профессией, а образом жизни.

Уже более 50 лет одним из центров культурной жизни района является Коммунаровский Дворец культуры, история которого началась в 1973 году. Первым директором был учитель пения и прекрасный баянист Николай Сапунов. В разные годы учреждение возглавляли Вера Кирьянова, Валентина Неплюева, Марат Горелов, Николай Корнеев. При них осуществлялись театрализованные представления, концерты, танцевальные вечера. В стенах Дворца культуры не раз рождались новые семьи, проводились церемонии бракосочетания. Для многих жителей Коммунар стал островком, где отдыхаешь душой, где не иссякает полет фантазии.

По сей день здесь кипит творческая жизнь, работают десять кружков и любительских объединений для разных возрастных групп. Дворец культуры организует праздники деревень, театрализованные представления, концерты, вечера отдыха, конкурсы, митинги-реквиемы, акции и посиделки. Особая его гордость – народный вокальный ансамбль «Калиница», почти ровесник Дворца культуры: коллектив начал свою жизнь в 1974-м. За полвека ансамбль объездил многие города Беларуси и ближнего зарубежья, каждые три года подтверждая звание народного, в его копилке более 70 наград.

В нынешних успехах учреждения есть немалая заслуга небольшой, но очень дружной команды. Руководитель Анна Сычева и ее верные единомышленницы Юлия Решенок и Марина Епенкова работают здесь с момента новой вехи в истории Дворца культуры – его открытия в 2020 году после масштабной реконструкции. Их труд отмечен по достоинству. В 2023-м ДК занял 1-е место в областном смотре-конкурсе учреждений культуры клубного типа «Дом культуры-2023» в категории «Сельские учреждения культуры клубного типа». А по итогам 2024-го коллектив был первым в социально-экономическом соревновании среди учреждений культуры района.

Есть у Анны Владимировны, Марины Сергеевны и Юлии Владимировны главный принцип работы: не делить обязанности, а быть всегда вместе, будь то мероприятие, поездка или совещание. Благодаря этому каждый остается вовлеченным в процесс, а рядом всегда есть тот, кто поможет и подстрахует. Такая сплоченность помогает им справляться с любыми задачами. Стоит отметить, что все трое – универсальные бойцы, ведь работа в сфере культуры требует постоянного саморазвития и обретения самых разнооб-разных навыков. Вместе они генерируют идеи, проводят занятия, разбираются в аппаратуре, ведут соцсети, шьют костюмы и готовят декорации. Каждая из них, словно грань одного треугольника, пусть и со своим характером, мнением и видением. Но только вместе они образуют прочную фигуру, единое целое, поддерживая и дополняя друг друга. Хочется упомянуть и о тех, чей труд не всегда заметен, но без него не обходится ни один день. Вахтеры Элла Москалева и Людмила Тетерева, уборщицы Татьяна Пашкина и Ольга Тиличенко тоже часть этого дружного коллектива.

Слева направо: Юлия Решенок, Анна Сычева и Марина Епенкова

Творческая деятельность Анны Сычевой, Марины Епенковой и Юлии Решенок не ограничивается сценой. Они проводят мастер-классы, игровые программы, кинолектории и театрализованные праздники, готовят фотозоны, создают образы. А еще активно работают с местными школой, детским садом и библиотекой, Коммунаровским филиалом Уваровичской ДШИ, привлекая к участию в мероприятиях и детей, и взрослых.

Чтобы заинтересовать людей, нужно искать новые форматы, созвучные времени. Работники Дворца культуры наблюдают, как ребята взрослеют на глазах. Совсем недавно были малышами, а теперь уверенно держатся на сцене. Дети растут, меняются их увлечения, но учреждение они не покидают – переходят в другой кружок или объединение. И это очень показательно. Если люди возвращаются, если выбирают Дворец культуры снова и снова – значит здесь их ждут. А многие и вовсе верны учреждению на протяжении десятилетий, оставаясь частью большой творческой семьи и приводя сюда своих детей и внуков.

Время не стоит на месте, уходят одни традиции, появляются другие. Но именно здесь, в Коммунаровском Дворце культуры, все это соединяется в одно целое. И пока в его стенах звучат голоса, зажигаются новые таланты и собираются вместе люди разных поколений, у этого места есть будущее.

Елизавета МАЛАЯ

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