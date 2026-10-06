Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с научными разработками гражданского и оборонного назначения, сообщает БЕЛТА.

Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область посетит испытательный полигон ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа». Президенту доложат о разработках НАН Беларуси в интересах укрепления обороноспособности страны.

Александр Лукашенко ознакомится с беспилотными летательными аппаратами, с испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА.