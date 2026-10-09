Встреча президентов Беларуси и Туркменистана Александра Лукашенко и Сердара Бердымухамедова состоялась в преддверии саммита СНГ на территории национальной туристической зоны «Аваза», передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии саммита в Туркменистане состоялся ряд встреч на уровне министров и руководства правительств двух стран. Вице-премьер Наталья Петкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

В 2025 году товарооборот между Беларусью и Туркменистаном составил $268,5 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Сальдо для Беларуси положительное в размере почти $236 млн. Объем торговли услугами в прошлом году превысил $50 млн, прибавив на четверть к уровню предыдущего года. Высокая динамика роста в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана сохраняется и в этом году.