Дорогие наши подписчики, наши читатели, в этом году «Авангард» встречает 95-летний юбилей.

Непростой, но интересный путь прошла наша газета за время своего существования: менялся облик районки, ее название, объем, тематические публикации, полиграфическое исполнение. За прошедшие десятилетия школу профессионального мастерства здесь прошло немалое число журналистов, но неизменным остается одно – газета служит людям.

Со страниц районного издания вы, дорогие друзья, узнаете, чем живет наш район, каких достигает вершин. Мы постоянно рассказываем, как пашут и сеют, как убирают хлеб, как строят, лечат, обучают, делятся своими успехами, занимаются благотворительными делами и о многом другом, о разном. Мы живем для людей. И так было всегда.

Напомним, первый номер газеты под названием «Ленінскі шлях» – прародительницы нынешнего «Авангарда» – вышел в свет 1 октября 1931 года. Во время Великой Отечественной вой-ны несколько номеров «Ленінскага шляха» вышли в партизанском отряде.

В 1950-х в редакции работали всего два человека: руководитель и ответственный секретарь. Из-за недостатка журналистов сократилось количество авторских публикаций, полезную площадь газеты занимали официальные материалы. «Ленінскі шлях» выходил два раза в неделю на двух печатных полосах и напоминал скорее листовку.

Впоследствии в жизни газеты произошли значительные преобразования: после слияния с уваровичской районкой в 1962 году она стала носить название «Авангард». А в 1969-м переехала на ул. 50 лет Октября, 3 г. Буда-Кошелево, где и находится до сих пор.

В 70-80 годы «Авангард» живет насыщенной и интересной жизнью. В центре его внимания – люди, настоящие профессионалы своего дела, передовики, герои сельской нивы, творчество начинающих поэтов и прозаиков. Литературная жизнь бьет ключом, да и тираж был внушительный.

В конце 90-х «Авангард» с переходом на компьютерную верстку стал привлекательнее, ярче, качество фотоснимков было уже совсем другое.

Еще одной знаковой датой для издания стал 2012 год. Районка начала выходить в формате еженедельника, увеличилось количество полос, причем четыре из них – в полном цвете. Печать осуществлялась уже не на предприятии «Техническая книга», а в «Полеспечати». Это позволило решить сразу несколько задач: подписчики получают газету в фальцованном виде с качественной печатью фото и за приемлемую цену.

Позже для более широкого распространения информации и взаимодействия с аудиторией издание стало располагать собственным интернет-ресурсом.

В 2013 году учреждение «Редакция газеты «Авангард» вышло на самоокупаемость.

Елена БЕЛКО

