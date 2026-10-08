В рамках акции спасатели районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных проводят множество различных профилактических мероприятий. Данная инициатива направлена не только на повышение уровня безопасности, но и на формирование активной гражданской позиции среди молодежи.

Одним из таких мероприятий стало оказание благотворительной помощи одиноким пенсионерам и инвалидам. Юные спасатели-пожарные помогли пожилым людям заготовить дрова на зиму, убрать опавшие листья, собрать урожай.

Одинокой пенсионерке из Николаевки в жилой комнате установили автономный пожарный извещатель, провели инструктаж по его дальнейшей эксплуатации. «Всегда слежу за безопасностью в своем доме, а теперь буду чувствовать себя еще более защищенной от пожара», – подчеркнула хозяйка домовладения.

Однако не только такая помощь была оказана, уделили время и общению с одинокими людьми, что для них имеет немаловажное значение. В процессе беседы спасатели напоминали правила безопасности в быту, номера телефонов службы спасения и действия в случае пожара. Особое внимание было направлено на безопасную эксплуатацию печного отопления, что весьма актуально в условиях приближающегося зимнего сезона.

Надо сказать, что старания ребят не остались незамеченными. В свой адрес они слышали слова благодарности от тех, кому помогли. Это подчеркивает важность данных мероприятий как с точки зрения безопасности, так и социальной ответственности.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС