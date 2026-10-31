ДТП произошло сегодня около четырех часов утра в Лельчицком районе.

По предварительной информации, 17-летний водитель Audi не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил столкновение с деревом. Один 16-летний и двое 17-летних пассажиров погибли. Водитель и 15-летний пассажир доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

По указанию Министра внутренних дел Ивана Кубракова на место трагедии выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.

Гомельщина официально