28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. В народном календаре этот день известен как Ефимий Осенний — время, когда мяли и трепали лен, остерегались нечистой силы и не трогали постельное белье. Разбираемся, какие запреты и традиции связаны с этой датой.

Что нельзя делать

В этот день предки не доверяли незнакомцам: не здоровались за руку и старались не заглядывать странникам в глаза. Не приветствовались дальние поездки, охота и рыбалка.

Остерегались подходить к колодцу с наступлением темноты — там мог прятаться Водяной. Не смотрели и в окно после заката: считалось, что так можно навлечь на себя порчу, ведь по улицам бродили ведьмы и колдуны.

Опасались и кикиморы. По поверью, она завидовала женщинам. Нечисть могла пробраться в жилище и помешать хозяйкам готовить, шить или вязать: била посуду, рвала нитки, ломала иголки и устраивала прочие пакости.

Чтобы уберечься от проказ кикиморы, женщины не стирали постельное белье.

Считалось, что нечисть пристает и к бездельникам, поэтому на Ефимия Осеннего строго запрещалось долго спать и увиливать от работы.

Не разрешалось также заплетать косы — ни себе, ни дочерям. Нарушившей это правило пророчили болезни и одиночество.

Мужьям в этот день нельзя было спорить с женами — иначе на старости лет можно остаться без поддержки и заботы.

А чтобы не лишиться накоплений, в этот день не звенели монетами в кармане и не хвастались доходами.

Тем, кто верит в приметы и не хочет растерять друзей, в день Ефимия Осеннего не стоит садиться на углу стола, оставлять грязную посуду и грызть семечки.

Что можно делать

Страх перед злыми духами не мешал подготовке к зиме. Приближение холодов не давало нашим предкам отдыхать в ожидании, пока нечисть натешится. Соблюдая придуманные много веков назад меры предосторожности, мужчины и женщины продолжали утеплять дома, чинить одежду и делать запасы.

28 октября мяли и трепали лен. Пока женщины занимались тканями и готовкой, мужья ремонтировали избы и укрепляли заборы. Работали до заката, а после захода солнца посвящали время общению с близкими и отдыху.

Приметы о погоде

Если на Ефимия Осеннего пошел снег, тепла больше не будет до самой весны.

Дождь в этот день предупреждает о ненастной погоде в течение ближайшей недели.

Солнце 28 октября — добрый знак. Зима будет короткой и мягкой, без лютых морозов.

Если в этот день усилился ветер, через сутки ударит мороз.

Облака, скрывающие звезды, — предвестники пасмурной погоды до конца месяца.

Подготовила Екатерина Зайкова