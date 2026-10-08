9 октября Церковь чтит Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. С этим днем связано немало религиозных предписаний и народных примет. Расскажем, как провести этот день правильно, не нарушая запретов.

Что нельзя делать

День, когда православные вспоминают Иоанна Богослова, нужно провести без злобы, хвастовства, лжи и сплетен. Не стоит спорить с окружающими, чтобы не испортить отношения и не нажить себе врагов.

Считали, что 9 октября не следует делать прически и стричь ногти: якобы так можно жизнь свою укоротить.

Женщинам не разрешалось поднимать тяжести, чтобы не захворать.

Мужчины не должны были критиковать еду, которую им подали дома. Это может стать причиной долгого конфликта со второй половинкой.

Запрещалось добавлять в суп лук. В старину бытовало мнение, что нарушившие запрет покроются чирьями.

Считалось неправильным выходить из дома в черной или темной одежде — мудрецы сулили скорый траур.

Не рекомендовалось использовать острые предметы, в том числе и ножи. Если человек поранится, в его жизни может начаться черная полоса.

Не нужно занимать деньги, покупать дорогие вещи и бросать мятые купюры на стол. Все это считали началом финансового краха.

9 октября не стоит говорить с начальством о повышении. Желаемого результата вы не получите и рискуете испортить отношения с руководителем.

Чтобы в дом не пришла нищета, в этот день не выбрасывайте остатки пищи.

Нельзя рубить деревья: бессонница замучает.

Что можно делать

Этот день важен для духовной работы. Речь идет не только о молитве, посещении храмов и соблюдении заповедей.

9 октября большое внимание уделяли благотворительности. Люди старались накормить голодных, поддержать попавших в беду, поделиться вещами с малоимущими.

Этот день подходит для работы, но труд не должен занимать весь день. Необходимо найти время на общение с семьей и спокойный отдых.

Стоит отметить, что в давние времена продолжался сезон смотрин: в домах с незамужними девушками и холостыми парнями ждали сватов.

Приметы о погоде

Дождливый день Иоанна Богослова в старину считался обычным делом. Люди говорили, что после этого с неба еще 20 дней капать будет.

Если светит солнце и на небе нет ни облачка, декабрь будет морозным, но бесснежным.

Туман в этот день указывает на потепление, а сильный ветер — на похолодание.

Если кошка весь день дремлет, погода наладится не скоро. Паутина летает по ветру? Впереди бабье лето.

Подготовила Екатерина Зайкова