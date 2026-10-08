9 октября Церковь чтит Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. С этим днем связано немало религиозных предписаний и народных примет. Расскажем, как провести этот день правильно, не нарушая запретов.
Что нельзя делать
- День, когда православные вспоминают Иоанна Богослова, нужно провести без злобы, хвастовства, лжи и сплетен. Не стоит спорить с окружающими, чтобы не испортить отношения и не нажить себе врагов.
- Считали, что 9 октября не следует делать прически и стричь ногти: якобы так можно жизнь свою укоротить.
- Женщинам не разрешалось поднимать тяжести, чтобы не захворать.
- Мужчины не должны были критиковать еду, которую им подали дома. Это может стать причиной долгого конфликта со второй половинкой.
- Запрещалось добавлять в суп лук. В старину бытовало мнение, что нарушившие запрет покроются чирьями.
- Считалось неправильным выходить из дома в черной или темной одежде — мудрецы сулили скорый траур.
- Не рекомендовалось использовать острые предметы, в том числе и ножи. Если человек поранится, в его жизни может начаться черная полоса.
- Не нужно занимать деньги, покупать дорогие вещи и бросать мятые купюры на стол. Все это считали началом финансового краха.
- 9 октября не стоит говорить с начальством о повышении. Желаемого результата вы не получите и рискуете испортить отношения с руководителем.
- Чтобы в дом не пришла нищета, в этот день не выбрасывайте остатки пищи.
- Нельзя рубить деревья: бессонница замучает.
Что можно делать
- Этот день важен для духовной работы. Речь идет не только о молитве, посещении храмов и соблюдении заповедей.
- 9 октября большое внимание уделяли благотворительности. Люди старались накормить голодных, поддержать попавших в беду, поделиться вещами с малоимущими.
- Этот день подходит для работы, но труд не должен занимать весь день. Необходимо найти время на общение с семьей и спокойный отдых.
- Стоит отметить, что в давние времена продолжался сезон смотрин: в домах с незамужними девушками и холостыми парнями ждали сватов.
Приметы о погоде
- Дождливый день Иоанна Богослова в старину считался обычным делом. Люди говорили, что после этого с неба еще 20 дней капать будет.
- Если светит солнце и на небе нет ни облачка, декабрь будет морозным, но бесснежным.
- Туман в этот день указывает на потепление, а сильный ветер — на похолодание.
- Если кошка весь день дремлет, погода наладится не скоро. Паутина летает по ветру? Впереди бабье лето.
Подготовила Екатерина Зайкова