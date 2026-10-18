Всё о том, как сейчас будет осуществляться благотворительная деятельность в сфере здравоохранения

Благотворительная деятельность по сбору денежных средств на лечение взята на особый контроль. 12 сентября вступил в силу Указ ­­­­Президента №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения», который сделал подобный процесс более прозрачным и контролируемым. Всякого рода аферистам спекулировать на здоровье детей больше не получится…

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мы будем все делать для детей, потому что дети — это главное. Я прежде всего желаю, чтобы ваши детишки никогда не болели. Какими бы вы ни были талантливыми врачами, но, когда дети болеют, это очень плохо, тяжело. Это страшное дело.

Во время общения с коллективом Минской областной детской клинической больницы, 31 декабря 2024 года

Навести полный порядок

Итак, Указ №304 «О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения», которым урегулированы правоотношения в этой области и актуализированы общие положения о фондах, Александр ­­­­Лукашенко подписал 7 сентября. Решение назрело. Увы, всякого рода аферисты под видом благотворительной помощи на лечение больным деткам собирали средства на собственные нужды. И самый вопиющий здесь пример — то, что сотворил «блогер» из Гродно, организовавший якобы благотворительный сбор для помощи девятилетнему Ване Стеценко. Ребенку пытались помочь всей страной, перечислить успели немало, только вот дельцы потратили деньги на отдых за границей, аренду элитного жилья, счета в дорогих ресторанах, одежду и другие развлечения… В общем, на красивую жизнь. И это, отмечают эксперты, тот самый фактор, который попросту подрывает доверие ко всей благотворительной деятельности в принципе.

— В нашей стране установлен соответствующий порядок во всех сферах жизни, и мы этим гордимся, — говорит депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич. — Увы, не все проблемы по объективным причинам можно предугадать и принять оптимальное решение заранее. Нужна практика.

К сожалению, в сфере благотворительности столкнулись с негативной практикой. Понятное дело, она была далеко не повсеместной, однако даже просто наблюдать за единичными подобными вещами было бы неправильно. В итоге принято решение, которое, с одной стороны, соответствующие вопросы регулирует жестко, но с другой — государство защитит тех, кто оказался в беде. Сделано так, чтобы на человека, которому сегодня необходима помощь и в чью пользу объявлен сбор, было потрачено все до копеечки.

И подобный порядок будет наведен в любой сфере, где государство увидит хоть какие-либо малейшие лазейки для недобросовестных дельцов, чтобы никто не смог использовать благородные намерения людей в корыстных целях против интересов общества.

Алгоритм действий

Пресс-служба Главы государства акцентирует внимание на основных новациях. Определен круг лиц, участвующих в организации и финансировании благотворительной деятельности. Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования, а также распоряжения средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита либо оставшимися невостребованными. Предусмотрен механизм контроля за движением и целевым использованием собираемых денежных средств. Реализация указа, подчеркнуто в сообщении, позволит исключить нецелевое использование собираемых средств, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними, а также в целом упорядочить осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.

Эксперты отмечают: введенные нормы — это своего рода рамки, установленные для того, чтобы все денежные средства дошли до адресата. Концептуально при этом не поменялось ничего. Министр юстиции Евгений Коваленко разъяснил журналистам алгоритм действий тех, кто нуждается в сборе средств на получение медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, медицинского питания. Так, для открытия благотворительного счета заявителям нужно обратиться в банк и заключить договор, предъявив медицинские документы, подтверждающие нуждаемость в оказании медицинской помощи. Если сбор будет осуществляться не для заявителя, а для членов его семьи, нужно предоставить документы, подтверждающие родственные связи. В заявлении на открытие благотворительного счета указываются цель сбора денежных средств и лимит — предельная сумма, которую заявитель намерен собрать посредством банковского механизма.

— Как только благотворительный счет открыт, продолжает работать та же схема, которая имела место до издания акта Главы государства, — говорит министр. — То есть заявитель, другие лица, заинтересованные в сборе денежных средств для нуждающегося человека, размещают информацию в интернете, средствах массовой информации, иным образом доводят ее до всех неравнодушных.

При этом может быть открыт только один благотворительный счет. Это уточнение направлено на борьбу с возможными злоупотреблениями, которые, к сожалению, периодически имели место в сфере благотворительной деятельности для цели сбора денег на здравоохранение, оказание медицинской помощи.

Министр также рассказал, что происходит с денежными средствами, собранными сверх заявленного изначально лимита:

— В соответствии с нормами указа средства, превышающие сумму, которую планировали заявители собрать, владельцем счета должны быть перечислены на любой другой благотворительный счет в пользу любого другого лица. Таким образом, закрепляется механизм, по которому лицо, нуждающееся в получении медицинской помощи, но уже собравшее необходимую сумму, передает поступившие излишки денежных средств другим нуждающимся.

Если же владельцем счета такое решение в течение трех месяцев не принято в силу разных причин, банк информирует государственные органы — Министерство финансов, Министерство здравоохранения, и государственные структуры решают, куда направить денежные средства. Причем они могут быть перечислены только на благотворительные счета государственных учреждений здравоохранения и использованы исключительно для оказания медицинской помощи.

Еще один важный аспект: в соответствии с нормами указа открыть благотворительный счет могут только те лица, которые непосредственно заинтересованы в получении медпомощи. Это или сами нуждающиеся в получении медицинской помощи, либо члены семьи, близкие родственники. Остальные граждане могут участвовать в благотворительности через внесение собственных денежных средств либо продвижение и распространение информации о сборе. Это к вопросу об участии блогеров. К слову, помимо физических лиц, субъектами благотворительной деятельности являются общественные объединения и фонды, одной из целей деятельности которых является оказание благотворительной помощи в сфере здравоохранения.

— Для таких некоммерческих организаций действует тот же порядок. Они точно так же открывают благотворительные счета и в последующем, по достижении цели сбора, то есть определенной суммы, эти денежные средства перечисляются на счета организаций здравоохранения, которые будут физическим лицам оказывать медицинскую помощь, — пояснил Евгений Коваленко.

Не навредить

В Минюсте особо подчеркивают: у указа нет цели навредить, ухудшить правовое положение как людей, нуждающихся в помощи, так и тех, кто хочет помочь, как это нынче пытаются представить некоторые. «Правовых препятствий для организации сбора денежных средств, в том числе открытия благотворительных счетов, нет. В течение двух месяцев государственными органами будут приняты меры организационно-технического и практического характера, направленные на реализацию всех положений указа», — отметила первый заместитель министра юстиции Наталья Филиппова. Впрочем, давайте послушаем еще и родителей.

Благодаря крупному благотворительному сбору трехлетний Марат из Солигорска получил возможность полноценно расти. После рождения мальчик развивался как обычный ребенок, однако так и не начал ходить самостоятельно: передвигался, только держась за опору. Семья обратилась в поликлинику, начались обследования. Анализ на спинальную мышечную атрофию подтвердил диагноз. Было понятно, что Марату показан дорогостоящий препарат Золгенсма, а для его введения нужно открывать сбор. Требовалось собрать 1 миллион 818 тысяч долларов, при этом время было ограничено: препарат применяется до достижения ребенком определенного веса. Спасительный укол ввели в РНПЦ «Мать и дитя». Результат очевиден: Марат стал гораздо активнее, выросла мышечная сила в руках и ногах. Только вот, акцентирует Светлана Маринич, мама Марата, во время сбора на лечение сына приходилось постоянно доказывать свою добросовестность: в соцсетях было много скепсиса, люди опасались мошенников. Отчеты публиковали каждые два дня, показывали остатки на счетах, прикладывали документы, фотографии, поделилась мама мальчика:

— Вся информация была открытой, но недоверие все равно приходилось преодолевать, тратя время на объяснения. Указ ­­­­Президента повысит доверие людей к благотворительным сборам. Теперь они точно знают, что их деньги идут на спасение ребенка, а не в руки тех, кто пытается воспользоваться чужой бедой.

НА ЗАМЕТКУ

Вся нужная информация о благотворительной деятельности в сфере здравоохранения — на сайте Министерства юстиции.

Получить ответы на самые популярные вопросы можно по ссылке: https://www.minjust.gov.by/information/faq/blagotvoritelnaya-deyatelnost-v-sfere-zdravookhraneniya/.

Либо же следовать навигации на сайте Минюста: «Справочная информация» => «Вопросы и ответы» => «Благотворительная деятельность в сфере здравоохранения».