Меморандум о сотрудничестве подписан в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Подписи под документом поставили заместитель главного инженера по работе с персоналом РУП «Гомельэнерго» Вячеслав Ковалев и директор колледжа Николай Адашкевич.

Основная цель меморандума – установление долгосрочных партнерских отношений, развитие совместной деятельности в сфере образования и научных исследований, а также укрепление материально-технической базы образовательного учреждения.

Стороны договорились объединить усилия по ключевым направлениям, касающимся совершенствования учебных программ по дисциплинам среднего специального образования с учетом актуальных потребностей энергосистемы, проведения совместных научно-практических мероприятий (включая семинары, конференции, практикумы и краткосрочные программы непрерывного обучения), реализации исследовательских и образовательных проектов, обмена учебно-методической и научной литературой, внедрения программ дистанционного обучения и развития других перспективных форматов взаимодействия.

Данное соглашение открывает новые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов, связывая теоретическую базу колледжа с богатым практическим опытом одного из крупнейших энергетических предприятий страны.

Наталья Логунова

Фото из архива участников