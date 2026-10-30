✓ Безопасно: лицензированные перевозчики, опытные сопровождающие.

✓ Прозрачно: работа по договору, нал./безн., расчет с подтверждающими документами.

✓ Полезно: маршруты разработаны для закрепления школьной программы.

7 ноября → Великое княжество «Сула» – 175/160 руб.

→ «Краски осени»: Ола, «Багратион», «Лошадиный остров» – 90 руб.

14 ноября → «Полесский экспресс»: Заславль, «Линия Сталина» – 120 руб.

→ «Энергия Bonfesto»: Туровский МКЗ, Замковая гора – 135 руб.

21 ноября → «Архитектурный баттл»: Красный Берег, Жиличи – 75 руб.

→ «Героические будни»: Музей военной славы, криминалистики, «Партизанская криничка»– 90/75 руб.

→ «Энергия Bonfesto»: Туровский МКЗ, Замковая гора – 135 руб.

28 ноября → «Архитектурный баттл»: Красный Берег, Жиличи – 75 руб.

→ «Сквозь пламя к вершине Победы»: Хатынь, Курган Славы – 100 руб.

→ «Краски осени»: Ола, «Багратион», «Лошадиный остров» – 90 руб.

Количество мест в автобусе ограничено!

Запись для школ и родителей: +375-29-634-13-50, +375-33-674-13-50

ООО «География счастья»

УНП 491481775