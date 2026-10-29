В Беларуси с 2 по 6 ноября состоится республиканская патриотическая акция «Единство поколений: маршрут памяти». Мероприятие пройдет в формате автопоезда по всем областям страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.



Участниками акции станут 55 финалистов Республиканского конкурса «Я патриот своей страны», не вошедших в основной состав участников белорусско-российского патриотического культурно-просветительского проекта «Поезд Памяти». За пять дней ребятам предстоит преодолеть более тысячи километров, посетить знаковые исторические и культурные места, а также познакомиться с современными достижениями, традициями и жизнью регионов Беларуси.

Маршрут автопоезда начнется 2 ноября в Минске. В программе — торжественное открытие акции, посещение Центра технического творчества детей и молодежи, Национальной библиотеки Беларуси, Образовательного центра безопасности и жизнедеятельности МЧС, а также музейных экспозиций.

На следующий день участники отправятся в агрогородок Красный Берег и Могилев. Они примут участие в митинге-реквиеме у мемориала детям-жертвам Великой Отечественной войны, посетят дворцово-парковый комплекс Козелл-Поклевских, присоединятся к молодежной акции «Молодежь помнит!» на мемориальном комплексе «Буйничское поле» и побывают в Музее Славы Могилевщины.

4 ноября автопоезд прибудет в Витебск. Участники возложат цветы к Вечному огню, познакомятся с историческими достопримечательностями и культурными, образовательными и производственными объектами региона, а также примут участие в программе «Витебск: полет над городом».

А 5 ноября маршрут пройдет через Минскую область и Гродно. В мемориальном комплексе «Хатынь» ребята посетят музейную и уличную экспозиции. В Гродно они познакомятся с историческим центром города, побывают в Старом и Новом замках и послушают концерт органной музыки.

Завершится акция 6 ноября в Бресте. После обзорной экскурсии по городу участники соберутся в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», чтобы почтить память защитников крепости и возложить цветы к Вечному огню.

Организаторами выступили Министерство образования и Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. «Особенность проекта заключается в объединении историко-патриотического, образовательного и культурного направлений. Участники автопоезда смогут увидеть всю Беларусь, познакомиться со сверстниками из разных регионов и глубже осмыслить значение исторической памяти, посетив места, связанные с судьбой белорусского народа», — подчеркнули в Министерстве.