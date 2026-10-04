Участники мероприятия стартовали с площади райцентра. Первой точкой маршрута стало посещение воспитанников СПЦ.
Проект «Рядом снами» инициирован РОО «Патриоты Беларуси».
Татьяна Титоренко Фото из архива участников
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