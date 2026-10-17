Почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома награждены: начальник отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Артем Кучеров, начальник районной инспекции – государственный инспектор районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений государственного учреждения «Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Елена Стрикунова, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Николай Михневич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Николаевка» Сергей Канчер.

Наталья Логунова

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