С 1 по 9 октября проводятся профилактические мероприятие, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автомобилей такси.

Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности движения при перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении. Основными среди допускаемых нарушений являются: превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, не предоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей и т.д.

Нарушение пункта 10.4 Правил дорожного движения «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио и телефонной связи, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», влечет административную ответственнос ть в в иде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

Нарушение пункта 96 Правил дорожного движения «водителю запрещается совершать обгон», влечет административную ответственность в виде штрафа в разм ере от двух до 10 базов ых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Только наше взаимопонимание и взаимная вежливость, в совокупности с соблюдением и неукоснительным выполнением требований Правил дорожного движения, сделают поезду безопасной, приятной непокойной.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома