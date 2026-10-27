После завершения «Дажынак» все областные караваи-миллионники доставили в Минск во Дворец Независимости. Теперь белорусам предлагают выбрать лучший из них путем голосования в телеграм-канале.

За каждым караваем стоит огромный труд хлеборобов. Месяцы заботы о посевах, напряженная уборочная страда, и все ради того, чтобы на нашем столе всегда был хлеб. Потому и праздничный каравай символизирует прежде всего уважение к людям, которые трудятся на земле.

С каждым годом эти изделия становятся все выше, сложнее и красивее. Определить победителя оказалось непросто, поэтому выбор решили доверить подписчикам.

У каждого из нас есть возможность поддержать родную область. Переходите в телеграм-канал «Пул Первого» и голосуйте за каравай нашего региона.

Источник: https://gp.by

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