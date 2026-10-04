Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!



Вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку. Именно вы открываете дорогу юным гражданам страны, заботитесь об их развитии, учите думать, иметь собственную точку зрения, верить в себя, отвечать за свои поступки. Ваше слово служит для них нравственным ориентиром, помогает в момент принятия сложных решений.

Учитель – не просто профессия, это призвание, ежедневно требующее полной отдачи сил, любви к детям, доброты, мудрости и терпения. От вас зависит судьба подрастающего поколения, а значит – будущее нашей страны.

Дорогие учителя, желаем вам благополучия, доброго здоровья, творческой энергии и неиссякаемого оптимизма. Пусть работа приносит вам только радость и удовлетворение, учебный год будет успешным, а учащиеся радуют вас своим интеллектом и хорошими достижениями.