Глава региона ознакомился с ходом завершения работ по возведению нового пищеблока, текущему ремонту объектов инфраструктуры и реконструкции котельной в социальном пансионате «Луговой» в г.п. Уваровичи.



Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Надежда Цупа проинформировала, что одноэтажное здание пищеблока со столовой, рассчитанной на 70 посадочных мест, готово встретить первых посетителей. Оно соединено с существующими двумя корпусами по отапливаемым галереям, что удобно для постояльцев, так как завтракать и обедать теперь они могут не выходя из здания. Помещение столовой светлое, просторное, стильное и уютное, оснащено современной мебелью. По последнему слову техники оборудован и новый пищеблок: здесь установлены холодильное и тепловое оборудование, системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. Это позволит предложить постояльцам разнообразное, вкусное и полезное меню.

«В следующем году работа будет продолжена, для проживающих будут созданы помещения для социальной реабилитации и абилитации, появятся трудовые мастерские, помещения для кружковой работы. Потому что забота – это не только вовремя помочь человеку, но и дать ему возможность быть активным, общаться, чувствовать свою востребованность», – обозначил Иван Крупко.

Губернатор также ознакомился с организацией медицинского обслуживания и досуга постояльцев, работой овощехранилища, банно-прачечного комплекса. Проинспектировал, как ведутся пусконаладочные работы в местной котельной. Проект предусматривает установку двух комплектов твердотопливных водогрейных котлов на пеллетах – экономичном и экологичном виде топлива.

«Сегодня в Гомельской области работают 15 социальных пансионатов, в которых проживают более 3300 человек. Поэтому ремонтируем существующие объекты, создаем новые возможности. В этом году увеличили коечный фонд, планируется открыть новый пансионат в Ельске, работаем над созданием отделений круглосуточного пребывания в районах области. Будем продолжать эту работу и дальше, – отметила Надежда Цупа. – За каждым комфортным помещением, новой кухней, медицинским кабинетом стоят люди, которые ежедневно трудятся рядом с нашими подопечными. В «Луговом» это коллектив почти из ста человек. Это непростой труд: здесь нужны терпение, внимание, доброта, большое человеческое сердце. Поэтому особые слова благодарности – работникам пансионата, занимающимся очень важным делом».

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко