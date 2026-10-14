Вопросы, с которыми обратились будакошелевцы к главе района, в основном касались проведения ремонтных работ. Так, горожанка, проживающая в д. №36 по ул. Совхозной райцентра, пожаловалась, что в квартире появилась плесень. В сентябре работники коммунальной службы по ее обращению осмотр помещения провели, только дальше вопрос не продвинулся. Состояние квартиры ухудшается: плесень активно распространяется. Глава района поручил в кратчайшие сроки работникам коммунальной службы совместно с райЦГЭ выехать на место и проверить работу вентиляционных шахт, а также установить источник распространения плесени.

В арендуемом помещении здания №2 м-на Восточный г. Буда-Кошелево вновь затекает потолок. С такой проблемой к председателю райисполкома пришла мастер по маникюру. В 2024 и 2026 годах были проведены работы по замене водосточных труб и ремонту кровли, но проблема вернулась вновь. Отремонтировать д. №24 по ул. Садовой попросила уваровчанка. Женщина пожаловалась, что дом старой застройки, пол просел, в стенах появились трещины. Житель Рогини указал на проблемы с фасадом в д. №9 по ул. Молодежной. Мужчина пояснил, что стена жилого дома разрушается, трещина становится все шире, да и стыки оставляют желать лучшего. На межпанельные швы в кв. 32 жилого д. №4а м-на Восточный райцентра обратила внимание и горожанка. Также она посетовала, что во время дождей стоянка для автомобилей возле их дома заполняется водой, еще попросила дополнить детскую площадку новыми элементами. По поручению Валентина Ундруля обозначенные по ремонту проблемы будут устранены коммунальной службой, в г.п. Уваровичи выедет комиссия для обследования дома и определения объема работ. Обустройство детской площадки включат в перспективный план на ближайшие годы.

Представители садоводческих товариществ «Лазурный», «Рассвет», «Турист» обратились по вопросу обустройства на автодороге М8 дополнительных остановок вблизи поворота на СТ «Турист». После коллективного письма в июле текущего года было выполнено обследование дорожных условий. По своим геометрическим параметрам она относится к III технической категории. Порядок размещения остановочных пуктов на таких участках регламентирован требованиями ТКП 507-2025 «Автомобильные дороги. Размещение и обустройство объектов сервиса». Согласно документу, пункты маршрутного пассажирского транспорта должны устанавливаться не чаще, чем через 1,5 км. В районе запрашиваемого гражданами места уже имеются две полноценные обустроенные остановки с павильонами. Расстояние до них составляет 500 и 700 м. Поэтому обустройство на автодороге дополнительных остановок не предусмотрено. Однако в целях обеспечения безопасности людей, которые вынуждены перемещаться по проезжей части, на специализированные организации будет подготовлено ходатайство о целесообразности установки остановочных пунктов.

Уваровчанин поблагодарил руководство района за содействие в ремонте бани, которая начала работать, и указал на невыполнение КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» платных услуг по транспортировке канализационных сточных вод из индивидуальных домов. Как пояснил директор предприятия, это вынужденная мера: насосное оборудование находится в ремонте. В ближайшее время оказание услуги будет восстановлено. Жительницу райцентра волновал вопрос очистки колодца, расположенного вблизи д. №19 н.п. Струки. К слову, работы уже выполнены.

До момента разрешения обозначенные проблемы останутся на контроле у главы района.



Татьяна Титоренко

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