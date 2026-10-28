Жительница райцентра пожаловалась, что при откачке канализации техникой был поврежден уличный туалет во дворе д. №25 по ул. Совхозной. Дом старой застройки, санузлы в нем отсутствуют. О произошедшем жильцы сообщили в коммунальную службу, заявку зафиксировали, вот только меры по восстановлению постройки так и не приняли. Глава района поручил КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» установить туалет до конца недели.

Уваровчанка попросила подсыпать участок дороги от д. №49 по ул. Советской населенного пункта. Ввиду неровного рельефа местности с соседних улиц в осенне-весенний период и во время дождей через него стекает вода, размывая дорогу. Председателем райисполкома дано поручение по выполнению текущих работ по улучшению дорожного покрытия данного участка.

Вопрос, касающийся проживания и регистрации в общежитии, был разъяснен горожанке в ходе приема.

Татьяна Титоренко

Фото Натальи Логуновой