Уроженец Будакошелевщины Ян Гулевич сегодня известен как создатель белорусской социальной сети Yalink. Корреспондент газеты «Авангард» узнала о том, как появилась идея, чем платформа отличается от Instagram и Telegram и какие проекты наш земляк планирует развивать дальше.

– Ян Николаевич, расскажите, что представляет собой Yalink и в чем его особенности?

– Yalink – это белорусская социальная сеть, которую мы позиционируем как локальную альтернативу зарубежным гигантам. Мы объединили функционал Instagram для публичного контента и Telegram для приватного общения. При этом платформа полностью независима от иностранных магазинов приложений и работает на локальной инфраструктуре.

– И в чем же главное преимущество?

– В том, что пользователь может контролировать свой контент и свое внимание, а не алгоритмы крупных корпораций. Мы принципиально отказались от навязчивых рекомендательных систем. Если вы не указали в интересах «авто», система не будет показывать вам автомобильный контент, даже под предлогом «может понравиться». Только то, на что подписались сами. Никакой алгоритмической навязчивости.

– А что с технической стороной?

– Это одна из ключевых особенностей. Мы построили платформу на технологии прогрессивных веб-приложений, поэтому установить ее можно прямо из браузера – без App Store или Google Play. Кроме того, задействованы облачные мощности и прогрессивные форматы сжатия данных, поэтому Yalink стабильно работает даже при плохом соединении.

– Что нужно, чтобы зарегистрироваться в вашей соцсети?

– Сейчас регистрация открыта по приглашениям. Нужно зайти на сайт yalink.by и запросить приглашение – система пришлет SMS с регистрацией. Такой подход избавляет платформу от ботов и гарантирует, что внутри только реальные пользователи.

– Вы также известны как автор смарт-брелока Picard для поиска домашних животных. Расскажите о нем.

– Идея родилась из запроса коллег и партнеров. Ведь если питомец потеряется, определить его точный адрес проблематично. Существующие GPS-трекеры громоздкие и требуют зарядки. Мы сделали компактный жетон-лапку из прочного полимерного пластика с QR-кодом. Чтобы найти хозяина потеряшки, достаточно отсканировать код, тогда станут известны контакты владельца. При этом хозяин тоже получит сигнал о координатах питомца. Такое решение обходит аналоги на территории СНГ и по технической составляющей, и по стоимости. В перспективе мы хотим объединить все в единую платформу для домашних животных и сотрудничать с волонтерскими организациями.

– Вы разработали и смарт-билет для БРСМ. Как он работает?

– Это цифровой проект для активистов БРСМ, который заменил традиционные билеты. Мы реализовали его в мае 2025-го. Смарт-билет оснащен цифровым программным обеспечением для удобного управления профилем пользователя, идентификации члена БРСМ, загрузки документов, участия в мероприятиях и коммуникации между пользователями.

– Какие планы у Yanix в дальнейшем?

– Мы развиваем цифровую экосистему из нескольких продуктов. Недавно заключили соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму, работа будет направлена на цифровую трансформацию туристической отрасли. Также продолжаем развивать Yalink: в планах – встроенная в профиль запись на услуги, уведомления о новых предложениях и поиск не по хештегам, а по видам услуг с оптимизацией под бюджет. Если все получится, со временем Yalink может стать вроде китайского приложения WeChat, но для жителей Беларуси.



Беседовала Лиза АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива Яна Гулевича