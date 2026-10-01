Уважаемые работники районной газеты «Авангард», ветераны печатного слова, примите самые теплые поздравления со знаменательной датой – 95-летним юбилеем!

История газеты – живая и яркая летопись жизни, труда и свершений многих поколений будакошелевцев. «Авангард» всегда с людьми, живет их заботами, делами, надеждами, строит свою работу в тесном сотрудничестве с органами исполнительной и представительной власти. Журналисты в числе первых, кто находится на острие происходящих событий. И слово их обладает огромной силой, к нему прислушиваются, считают объективным, нередко ставят своеобразный штамп: написанному – верить.

Уверены, что славные традиции, профессионализм, творческие возможности, устремленность в будущее коллектива редакции будут и в дальнейшем способствовать социально-экономическому развитию района, словом вдохновлять жителей родного края на трудовые достижения.

От всей души желаем вам неиссякаемой энергии, новых идей, задумок и находок, профессионального долголетия и реализации намеченных планов.