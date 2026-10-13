Когда мы говорим о рекордах жатвы и продовольственной безопасности, перед глазами сразу встают мощные комбайны, груженные зерном машины и уставшие, но гордые лица механизаторов. Их работа на виду, их имена на слуху. Но за каждой успешной тонной намолоченного зерна стоит еще один важный, хоть и скрытый от посторонних глаз, труд женщин-поваров.

Пока на полях лежит утренняя роса, на кухне столовых хозяйств уже кипит работа. Нужно успеть приготовить сотни порций не просто вкусной, а сытной, калорийной и по-домашнему горячей еды. Чтобы у комбайнера были силы провести за рулем весь световой день, его рацион должен быть идеальным. Важно также доставить обед на передовую так, чтобы он не остыл. Прямо в поле механизаторы получают порцию домашнего тепла. Улыбка повара, раздающего обеды, доброе слово – и уставшие труженики снова готовы в бой, к новым гектарам и тоннам.

В преддверии Дня матери, районных «Дожинок» со словами благодарности к труженицам обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай: «Давайте сегодня скажем искреннее спасибо нашим поварам. Их труд не всегда попадает в объективы фотокамер, но он бесценен. Вы – сердце уборочной кампании. Спасибо за ваши золотые руки, за бессонные ночи и за то, что в каждый обед вы вложили частичку своей души».

К поздравлениям присоединились председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко. Гости вручили Ирине Бритиковой (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»), Наталье Лашкиной (КСУП «Кривск»), Любови Николаенко и Анне Дегтяренко (КСУП «Губичи»), Галине Денисовой и Татьяне Белицкой (СУП «Андреевка»), Людмиле Карповой и Татьяне Карповой (ОАО «Николаевка»), Людмиле Исайчиковой, Татьяне Механиковой, Елене Бужановой (филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро») цветы и подарки.

Ирина Снежная

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