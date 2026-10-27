Это уже четвертый перерасчет государственных пособий семьям с детьми, привязанных к бюджету прожиточного минимума (БПМ), с начала года. Такими выплатами в стране охвачено 152,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Министерство труда и социальной защиты сообщило о повышении размеров пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума. Новые суммы будут действовать с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Напомним, что в этот период БПМ в среднем на душу населения составит 535,70 рубля.

Как отмечают в ведомстве, благодаря регулярной индексации, за год размер выплат на детей увеличился на 9,1%. Так, единовременное пособие при рождении первенца составит 5 357 рублей (10 БПМ). При рождении второго и последующих детей сумма выплаты достигнет 7 499,80 рубля (14 БПМ). Женщинам, ставшим на учет по беременности до 12 недель, единовременно выплатят 535,70 рубля (100% БПМ).

Ежемесячное пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет будет установлено в размере 267,85 рубля (50% БПМ). Такую же сумму – 267,85 рубля – получат семьи на детей старше 3 лет из отдельных категорий (кроме ребенка-инвалида). На ребенка-инвалида старше 3 лет выплата составит 374,99 рубля (70% БПМ).

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, предусмотрены следующие размеры пособий по уходу: 535,70 рубля (100% БПМ) для детей с I и II степенью утраты здоровья до 18 лет и с III и IV степенью до 3 лет. После трех лет при III и IV степени утраты здоровья сумма составит 642,84 рубля (120% БПМ).

Также ежемесячное пособие в размере 374,99 рубля (70% БПМ) предусмотрено на детей до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

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