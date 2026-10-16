В целях повышения уровня безопасности населения и работников организаций при эксплуатации электро-, теплоустановок и газоиспользующего оборудования в осенне-зимний период, предупреждения несчастных случаев, пожаров, аварийных ситуаций, случаев поражения электрическим током и отравления угарным газом в период с 19 по 25 октября Госэнергогазнадзором, ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз» проводится акция «Безопасность вне сезона».

Основные задачи акции:

повышение информированности населения о требованиях безопасной эксплуатации электроустановок, отопительного оборудования и газовых приборов;

усиление профилактической работы с субъектами хозяйствования, имеющими объекты с круглосуточным и массовым пребыванием людей.

Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области Гомельское МРО