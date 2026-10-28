В пресс-центре Дома прессы состоялась презентация книги «Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни».





В пресс-конференции приняли участие представители Министерства информации, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Национального архива Республики Беларусь, Национальной академии наук, УП «Издательство «Беларусь» Дмитрий Януш, Андрей Василевский, Сергей Кондратьев, Павел Трубчик, Александр Карлюкевич.

Сохранение исторической памяти, защита фундаментальных ценностей белорусского общества и объективное осмысление трагических страниц прошлого – приоритетные направления государственной политики в сфере национальной безопасности и идеологии. В новой книге представлены уникальные архивные материалы, результаты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси и новые задокументированные факты нацистских преступлений.

Как рассказали спикеры, книга – не просто сборник фактов и документов, а настоящий цифровой путеводитель, где каждый читатель может самостоятельно перейти от сжатого очерка к первоисточнику. Выбранный формат подачи материала позволяет донести информацию до широкой общественности доступным и понятным языком, с активным применением QR-кодов, ведущих к видеосюжетам, репортажам, видеозаписям свидетельств и полным текстам архивных материалов. В издании широко используются свидетельства граждан – как выживших очевидцев, так и их потомков. Также читателю предлагается возможная модель собственного участия в исследовании. При наличии сохранившихся свидетельств или семейных архивов он может внести личный вклад в восстановление достоверной картины.

В книге представлены подтверждающие факты того, что все действия, направленные на уничтожение 12868 населенных пунктов (полностью либо частично уничтоженных фашистами) и белорусского народа не были спонтанными, это заранее спланированные мероприятия.

Выход в свет новой книги, являющейся продолжением серии публикаций Генеральной прокуратуры, – это не только масштабный вклад в увековечение памяти о жертвах Великой Отечественной войны, но и мощный инструмент противодействия попыткам фальсификации истории, призванный укрепить общественное единство и преемственность поколений.

Татьяна Титоренко