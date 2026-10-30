Верховный Суд Беларуси признал пособника нацистов Александра Буглая виновным в геноциде белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

Буглай признан виновным в геноциде — преступлении, предусмотренном ст.127 Уголовного кодекса Беларуси. В связи со смертью обвиняемого приговор постановлен без назначения наказания. «Верховный Суд Республики Беларусь признал Александра Ивановича Буглая виновным в геноциде — действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью или частично белорусского народа как национальной, этнической группы, путем убийства членов такой группы и умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение», — огласил приговор судья Эдгар Мартиросян.

Государственный обвинитель Дмитрий Марусов после оглашения приговора рассказал журналистам, что суд признал доказанным совершение Буглаем на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 33 эпизодов преступных деяний. «В судебном заседании исследованы доказательства виновности Буглая в убийствах 174 жителей Беларуси, включая детей и престарелых, угоне 77 человек в рабство, сожжении более 280 домов и построек в белорусских населенных пунктах», — рассказал он.

По словам Дмитрия Марусова, Буглай, руководя военизированным подразделением, организовывал карательные операции на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей. Он совершал убийства самостоятельно, а также отдавал приказы и распоряжения своим подчиненным. Преступления отличались особой жестокостью: среди них были массовые расстрелы и сожжение мирных жителей. Кроме того, пособник нацистов отбирал у населения продукты питания, теплые вещи и другое имущество, необходимое для обеспечения минимальных жизненных потребностей. Тем самым людей обрекали на смерть от голода и холода. По словам Дмитрия Марусова, Буглай, руководя военизированным подразделением, организовывал карательные операции на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей. Он совершал убийства самостоятельно, а также отдавал приказы и распоряжения своим подчиненным. Преступления отличались особой жестокостью: среди них были массовые расстрелы и сожжение мирных жителей. Кроме того, пособник нацистов отбирал у населения продукты питания, теплые вещи и другое имущество, необходимое для обеспечения минимальных жизненных потребностей. Тем самым людей обрекали на смерть от голода и холода.