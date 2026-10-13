Акция «Дай лесу новае жыццё!» пройдет на Будакошелевщине с 17 по 24 октября.

Направлена она на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого нужно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Добровольцев обеспечат необходимым посадочным материалом, инвентарем и покажут участки, где требуется помощь волонтеров.

Подать заявку на участие можно по телефонам: лесхоз – 7-48-18, 7-48-53, Буда-Кошелевское лесничество – 7-52-72, Викторинское – 7-52-73, Дуравичское – 7-52-74, Наспенское – 7-52-76, Чеботовичское лесничество – 4-07-33.

Подготовила Елена БЕЛКО