Для большинства людей понятие «трубопровод» ассоциируется с системами водоснабжения и газоснабжения, по которым вода и бытовой газ поступают в жилые дома. Однако, кроме известных всем трубопроводов, существуют трубопроводы, предназначенные для транспортировки сырой нефти, нефтепродуктов и газа магистральный трубопроводный транспорт. Они, как правило, скрыты под землей или под водой.

Перевозка нефти, нефтепродуктов и газа автомобильным, железнодорожным или водным транспортом на дальние расстояния связана с определенным риском и большими материальными затратами. Магистральные трубопроводы упрощают транспортировку сырья от мест его добычи до конечных потребителей.

В целях обеспечения промышленной и экологической безопасности на магистральных трубопроводах, предназначенных для транспортирования жидких или газообразных углеводородов, в соответствии с Положением о порядке установления охранных зон магистральных трубопроводов, размерах и режиме их использования (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. №800), оператором устанавливается охранная зона в отношении:

магистрального трубопровода, транспортирующего продукцию– на земельном

участке, заключенном между параллельными плоскостями, на расстоянии

не менее 50 метров с каждой стороны от оси магистрального трубопровода;

участке, заключенном между параллельными плоскостями, на расстоянии не менее 50 метров с каждой стороны от оси магистрального трубопровода; двух и более транспортирующих продукцию магистральных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре– на земельном участке, заключенном между параллельными плоскостями, на расстоянии не менее 50 метров с каждой стороны от оси крайнего магистрального трубопровода с каждой стороны технического коридора;

подводного перехода магистральных трубопроводов – на участке водного пространства от водной поверхности до дна, заключенном между параллельными плоскостями, на расстоянии не менее 100 метров от оси крайних трубопроводов с каждой стороны;

насосной (перекачивающей), компрессорной, газораспределительной, газоизмерительной станции, станции охлаждения газа, объекта перевалки жидких углеводородов магистрального трубопровода, резервуарного парка объектов магистрального трубопровода, узла измерения жидких и газообразных углеводородов, пунктов приемки и сдачи жидких углеводородов, пунктов подогрева нефти, наливной или сливной эстакады, площадки с компрессорной станцией на объекте подземного хранения газообразных углеводородов– на участке земли, ограниченном замкнутой линией, на расстоянии не менее 100 метров от границы территории соответствующего объекта во все стороны;

емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляного амбара для аварийного выпуска жидких углеводородов – на земельном участке, ограниченном замкнутой линией, на расстоянии не менее 50 метров от границы территории соответствующего объекта во все стороны.

Размеры охранных зон, название магистрального трубопровода, привязка знака (километр) к трассе магистрального трубопровода, телефоны и адрес диспетчерской службы оператора, эксплуатирующего данный участок магистрального трубопровода, указываются на информационной табличке, размещаемой на опознавательных столбах.

Опознавательные столбы высотой 1,5 – 2 метра с информационной табличкой устанавливаются оператором на оси магистрального трубопровода:

напрямыхучасткахтрассывпределахвидимости,нонережечемчерез500метров;

на углах поворота магистрального трубопровода (три столба);

в местах пересечения магистрального трубопровода с другими надземными и подземными коммуникациями;

в местах перехода магистрального трубопровода через водные преграды, овраги, каналы;

в местах производства ремонтно-восстановительных работ;

для обозначения мест шурфования, размывов, всплытий магистрального трубопровода.

Намногониточных магистральных трубопроводах должна быть обозначена каждая нитка.

В местах пересечения магистрального трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий согласно информации оператора владелец дороги устанавливает и эксплуатирует дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

Любые работы и действия в охранных зонах магистральных трубопроводов осуществляются в соответствии с законодательством в области магистрального трубопроводного транспорта.

Вохранных зонах запрещается:

перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты, возводить любые здания и сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу;

проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельных линий связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений магистральных трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики магистральных трубопроводов;

устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральные трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники огня;

производить самовольные раскопки и земляные работы, а также осуществлять действия, которые могут нарушить эксплуатацию магистральных трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести к их повреждению;

устраивать зоны отдыха, туристические стоянки и лагеря, остановки общественного транспорта, ветроэнергетические установки, транспортные развязки, промышленные сады;

складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, пиленый и корчеванный лес, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, водных животных и растений, устраивать водопои, осуществлять колку и заготовку льда;

устраивать стоянки автомобильного транспорта.

Для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах юридические лица, индивидуальные предприниматели должны получить письменное разрешение оператора на право выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов в соответствии с действующим законодательством.

Порядок организации и выполнения работ в охранных зонах определяется оператором.

Работы в охранных зонах выполняются по проекту производства работ, который должен содержать условия выполнения работ, мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность магистрального трубопровода, меры безопасности.

До начала работ юридические лица, индивидуальные предприниматели взаимодействуют с оператором для установления точного местонахождения магистрального трубопровода, его технического состояния и охранной зоны.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы в охранных зонах, которые требуют присутствия представителя оператора, обязаны письменно не позднее чем за пять суток до начала работ уведомить оператора. Оператор обязан обеспечить своевременную явку своего представителя к месту выполнения работ.

В случае повреждения магистрального трубопровода или обнаружения утечки транспортируемой продукции в процессе выполнения работ весь персонал и технические средства должны быть немедленно отведены на безопасное расстояние, а оператор извещен о повреждении (утечке).

До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады оператора должны быть приняты меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в охранную зону посторонних лиц и транспортных средств.

За нарушение правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 18.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Ведущий государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора В.Г. Домасевич