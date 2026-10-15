«ВНС в лицах» – проект ИА «Минская правда» по инициативе Министерства информации Республики Беларусь.

Сайт приурочен к 30-летию Всебелорусского народного собрания и рассказывает историю ВНС не через документы и постановления, а через людей — делегатов разных лет, их чувства, воспоминания и размышления о том, как принимались решения, определившие жизнь страны.

В основе проекта — более 150 историй делегатов ВНС всех созывов: от первого собрания 1996 года до сегодняшнего дня. Это жители разных регионов Беларуси — рабочие и врачи, учителя и аграрии, ветераны и молодежь. Каждый из них когда-то принимал решения, которые сегодня определяют независимость и стабильность нашей страны.

Истории собраны районными и областными редакциями газет по всей республике. Именно журналисты на местах писали тексты, создавали фото- и видеоматериалы, записывали интервью с делегатами. Благодаря этому сайт получился по-настоящему народным, живой летописью, собранной руками журналистов региональных редакций.

Делегаты разных лет рассказывают:

что они чувствовали, когда принимали решения;

какую ответственность осознавали;

как сложилась жизнь Беларуси благодаря этим решениям.

Уровень жизни белорусов — главный результат

«ВНС в лицах» — это возможность увидеть за историческими решениями живых людей, их судьбы и судьбу страны. Независимость Беларуси, стабильность, социальная защита, развитие регионов — все это результат решений, принятых делегатами разных лет.

Сайт показывает: ВНС — это не абстрактный институт, а люди, которые живут рядом с нами. И их истории — часть общей истории каждого белоруса.

Что на сайте