«ВНС в лицах» – проект ИА «Минская правда» по инициативе Министерства информации Республики Беларусь.
Сайт приурочен к 30-летию Всебелорусского народного собрания и рассказывает историю ВНС не через документы и постановления, а через людей — делегатов разных лет, их чувства, воспоминания и размышления о том, как принимались решения, определившие жизнь страны.
В основе проекта — более 150 историй делегатов ВНС всех созывов: от первого собрания 1996 года до сегодняшнего дня. Это жители разных регионов Беларуси — рабочие и врачи, учителя и аграрии, ветераны и молодежь. Каждый из них когда-то принимал решения, которые сегодня определяют независимость и стабильность нашей страны.
Истории собраны районными и областными редакциями газет по всей республике. Именно журналисты на местах писали тексты, создавали фото- и видеоматериалы, записывали интервью с делегатами. Благодаря этому сайт получился по-настоящему народным, живой летописью, собранной руками журналистов региональных редакций.
Делегаты разных лет рассказывают:
- что они чувствовали, когда принимали решения;
- какую ответственность осознавали;
- как сложилась жизнь Беларуси благодаря этим решениям.
Уровень жизни белорусов — главный результат
«ВНС в лицах» — это возможность увидеть за историческими решениями живых людей, их судьбы и судьбу страны. Независимость Беларуси, стабильность, социальная защита, развитие регионов — все это результат решений, принятых делегатами разных лет.
Сайт показывает: ВНС — это не абстрактный институт, а люди, которые живут рядом с нами. И их истории — часть общей истории каждого белоруса.
Что на сайте
- Более 150 персональных историй делегатов с фото и видео.
- География всей страны — от Малориты до Россон, от Ошмян до Хотимска
- Возможность для каждого делегата поделиться своей историей — сайт будет пополняться новыми лицами и их воспоминаниями.