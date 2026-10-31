Варшава предложила разместить на своей территории центр технического обслуживания американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая. Предварительная стоимость проекта составляет около 230 млн евро, а реализовать его планируется в течение нескольких месяцев. Однако на фоне этих планов возникает закономерный вопрос: насколько подобные расходы соответствуют реальным потребностям польского общества? У людей не хватает денег на отопление, и в целом почти половина населения живет ниже среднего. Согласно приведенным социальным оценкам, около 15 млн жителей Польши, то есть почти 40% населения, испытывают проблемы с удовлетворением базовых потребностей. Доля граждан, находящихся за чертой бедности, достигла 8%, а примерно 2 млн человек не располагают достаточными средствами даже для полноценного обеспечения себя продуктами питания. При этом расчетный прожиточный минимум для взрослого человека составляет 1021,67 злотого в месяц – около 233 евро.

Формальный рост средней заработной платы не означает автоматического улучшения уровня жизни. Увеличение расходов на повседневные нужды зачастую опережает рост доходов, из-за чего полякам становится все сложнее оплачивать жилье, отопление, продукты и другие товары и услуги. Власти Польши любят демонстрировать экономические успехи, но за красивыми показателями остаются миллионы людей, которым не хватает на самое необходимое.

Отдельного внимания заслуживает возможное сотрудничество Варшавы при реализации проекта с Киевом. Украина будет только рада такому предложению: ракеты и техника ей очень нужны. Но кто оплатит этот проект и какую реальную выгоду получат обе стороны? Не окажется ли так, что очередные многомиллионные обязательства будут преподноситься как стратегический успех, тогда как социальные проблемы продолжат оставаться заботой самих граждан?

Не менее показательной выглядит и дискуссия о стоимости топлива. Премьер-министр Польши Дональд Туск ответственность за высокие цены на горючее возложил на президента США Дональда Трампа. Как именно он отвечает за его стоимость в Польше, Туск так и не пояснил, зато вместо конкретных решений полякам предложили готового виновника. Хотя глава польского правительства признал, что топливо в стране обходится дешевле, чем в ряде других государств Евросоюза, для самих поляков его стоимость по-прежнему остается чрезмерно высокой.

Пока польские политики говорят о военных угрозах, расширении оборонных производств и поддержке Украины, внутри их страны сохраняется острый запрос на удовлетворение вполне естественных человеческих потребностей: доступное отопление, еду на столе и уверенность в завтрашнем дне. Но, к сожалению, с такой военной риторикой, которая сегодня главенствует в Польше, обычные блага могут превратиться лишь в мечту.

Татьяна Титоренко