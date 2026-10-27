Всего в стабфонды планируют заложить более 19 тысяч тонн картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука репчатого и яблок. Из них более 6 тысяч тонн предназначено для учреждений социальной сферы, более 13 тысяч тонн — для организаций торговли.

Все хранилища региона обследованы и готовы для приема плодоовощной продукции. Закладку ведут 24 предприятия — 20 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и четыре торговые организации.

Председатель облисполкома поручил завершить закладку в стабилизационные фонды в установленный срок.

Гомельщина официально