В связи с изменением бюджета прожиточного минимума неработающим пенсионерам в возрасте 75 лет и старше повысят «возрастные» доплаты, которые входят в общую сумму получаемой пенсии. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Размер «возрастных» доплат для людей в возрасте 75-79 лет составит 100,45 рубля, при наличии инвалидности I группы — 234,38 рубля. Для людей 80 лет и старше — 200,90 рубля с учетом надбавки на уход, при наличии инвалидности I группы — 267,86 рубля. В ведомстве подчеркнули, что указанные суммы — размер доплат после перерасчета, а не сумма прибавки с 1 ноября.

В Минтруда напомнили, что к трудовым пенсиям постоянно проживающих в Беларуси неработающих пенсионеров, достигших 75 лет и получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите, автоматически устанавливаются «возрастные» доплаты. Далее ежеквартально, с учетом изменения бюджета прожиточного минимума, они индексируются на процент роста бюджета прожиточного минимума. «Возрастные» доплаты получают 576 тыс. человек. Расходы на них в 2026 году, по оценке, превысят 980 млн рублей.