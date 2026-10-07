Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений продолжает работу, многие желают вернуться на родину. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора, отвечая на вопросы во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Комиссия действует до настоящего времени. Уже значительное количество обращений рассмотрено. Сейчас есть на рассмотрении несколько обращений, которые мы проверяем. Во многих обращениях звучит: жить за границей невозможно, готовы приехать, просить прощения, соблюдать законодательство. Очень многие люди желают вернуться. В том числе обращаются и те, кто знает, что в их отношении ведется уголовное производство. Тем не менее возвращаются, готовы понести наказание», — сказал Дмитрий Гора.

В числе обратившихся были и находившиеся в розыске лица, в отношении которых заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. «Комиссией неоднократно принимались решения об отмене этой меры в случае добровольного возвращения на территорию Беларуси и обращения в правоохранительные органы. Если такое слово даем, мы его держим. Должен сказать, что и наказание в таких случаях, когда человек действительно раскаялся, как правило, не связано с лишением свободы», — отметил генеральный прокурор.