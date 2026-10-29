Грипп — это вирусное заболевание, которое может вызывать тяжелые осложнения, такие как пневмония, миокардит, обострение хронических болезней, а в некоторых случаях — даже привести к летальному исходу. В отличие от обычной ОРВИ, грипп начинается внезапно, сопровождается высокой температурой, выраженной слабостью, ломотой в теле и головной болью. ОРВИ, как правило, протекает мягче, но также требует внимания и правильного подхода к лечению.

В условиях повышенной заболеваемости особенно важно соблюдать меры профилактики: регулярное мытье рук, избегание контактов с заболевшими, проветривание помещений и отказ от посещения людных мест при первых признаках недомогания. Эти меры не требуют больших усилий, но способны существенно снизить риск заражения.

Особое внимание стоит уделить вакцинации. Прививка от гриппа — это не формальность, а реальный способ защитить себя и своих близких. Современные вакцины безопасны, хорошо переносятся и формируют иммунитет, который помогает организму справиться с вирусом, если заражение все же произойдет. Оптимальное время для вакцинации с сентября по декабрь. К моменту подъема заболеваемости должна сформироваться высокая иммунная защита.

В Буда-Кошелевском районе в настоящее время проводится вакцинация населения против гриппа. Вакцинация особенно рекомендована: медицинским работникам, людям старше 65 лет, детям старше 3-х лет, работникам сферы обслуживания, учреждений образования, торговли, транспортных организаций, детям и взрослым с хроническими заболеваниями, беременным. Прививка противопоказана, если есть: аллергическая реакция на компоненты вакцины, лекарственная непереносимость, острые и хронические заболевания в фазе обострения.

Привиться можно:

в районной поликлинике (каб. №6);

в сельских структурных подразделениях района УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».

Прививку можно сделать на бесплатной основе трехвалентной вакциной российского производства «Гриппол Плюс», предназначенной для формирования иммунитета против наиболее распространенных штаммов гриппа.

Заведующая районной поликлиникой Мария Юденкова