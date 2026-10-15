Сотрудники экспертно-криминалистического сектора по Буда-Кошелевскому району экспертно-криминалистического отдела Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 15 октября провели встречу с учащимися Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.

Ребята получили уникальную возможность узнать о работе судебных экспертов, их роли в системе правоохранительных органов и порядке проведения экспертиз.

Специалисты подробно рассказали о видах судебных экспертиз, проводимых в подразделениях комитета, таких как криминалистическая, судебно-медицинская, экспертиза документов и др. Особое внимание уделили роли экспертов в установлении обстоятельств совершения преступлений, важности соблюдения закона и этики в профессии. Также раскрыли нюансы, связанные с изучением улик и доказательств. Кроме того, были освещены вопросы поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь.

В ходе диалога учащиеся задавали интересующие их вопросы, на которые получали подробные ответы.

Как отметили педагоги, подобные встречи помогают молодежи лучше понять систему правоохранительных органов и важность работы судебных экспертов, а также формируют уважение к законам.

Подготовила Елена Белко

Фото из архива участников