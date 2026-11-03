3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы, в семье лесника, родился Константин Михайлович Мицкевич — классик белорусской литературы, известный всему миру как Якуб Колас. Блестящий художник слова, он еще при жизни вошел в число поэтов, считающихся воплощением национальной литературы Беларуси.

В 1902 году окончил Несвижскую учительскую семинарию и начал учительствовать в Ганцевичском районе в деревне Люсино. К этому же времени относятся его первые литературные пробы. В 1906 году Якуб Колас принял участие в нелегальном учительском съезде, который проходил в деревне Николаевщина в Столбцовском районе. После этого он был уволен с должности учителя и два года находился в полулегальном положении. Работал в нелегальной школе для детей-белорусов. Публиковал рассказы и статьи, составил учебник на родном языке.