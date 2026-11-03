3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы, в семье лесника, родился Константин Михайлович Мицкевич — классик белорусской литературы, известный всему миру как Якуб Колас. Блестящий художник слова, он еще при жизни вошел в число поэтов, считающихся воплощением национальной литературы Беларуси.
В 1902 году окончил Несвижскую учительскую семинарию и начал учительствовать в Ганцевичском районе в деревне Люсино. К этому же времени относятся его первые литературные пробы. В 1906 году Якуб Колас принял участие в нелегальном учительском съезде, который проходил в деревне Николаевщина в Столбцовском районе. После этого он был уволен с должности учителя и два года находился в полулегальном положении. Работал в нелегальной школе для детей-белорусов. Публиковал рассказы и статьи, составил учебник на родном языке.
Вершиной творчества Якуба Коласа является поэма «Новая зямля», которую и сам поэт считал своим главным произведением. В этой поэме показаны основные социальные противоречия конца XIX века, прославляется человек труда, его духовная красота, неодолимое стремление стать свободным хозяином на родной земле. Очень близко к «Новай зямлі» стоит поэма Коласа «Сымон-музыка». В ней поэт размышляет о народных истоках искусства, судьбе таланта из народа, духовном возрождении нации, поднимает важные философские, эстетические и психологические вопросы. Вместе с тем это самое лирическое произведение Якуба Коласа. Именно с поэмами «Новая зямля» и Сымон-музыка» Колас вошел в мировую литературу как «белорусский Гомер», создатель поэтического эпоса белорусов. Самым большим прозаическим произведением Якуба Коласа является трилогия «На ростанях», в которой писатель проявил себя крупным мастером художественной прозы. Согласно замыслу автора, трилогия являлась его мемуарным произведением о пережитом на переломном рубеже народной жизни.
В Беларуси свято чтут память народного песняра. В 1959 году в Минске открыт Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. На его родине в Столбцовском районе музеефицированы мемориальные усадьбы — Акинчицы, Смольня, Альбуть, Ласток, создан Коласовский заказник в Столбцовском районе. Имя народного поэта присвоено Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси, Национальному академическому драматическому театру в Витебске. Также имя Якуба Коласа носят многие учреждения, площади, улицы и скверы республики. В Минске на площади его имени возвышается бронзовый монумент поэта.
За произведения современной прозы, работы в области литературоведения и критики в Беларуси присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.
Подготовила Екатерина Зайкова