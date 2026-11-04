3 ноября в 21.12 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Морозовичи по ул. Школьной. Об этом журналистам газеты «Авангард» сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев.
В результате пожара повреждено потолочное перекрытие. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
- не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
- не растапливайте печи горючими жидкостями;
- не перекаливайте печи;
- обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
По информации Буда-Кошелевского РОЧС