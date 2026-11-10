Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:



– Лесопереработка и сельское хозяйство остаются фундаментальными направлениями экономики Беларуси. Александр Лукашенко обозначил эту позицию на рабочем совещании, завершившем семинар о современном региональном развитии, подчеркнув роль отраслей в продовольственной безопасности и устойчивом развитии государства. «Надо заниматься глубокой переработкой, чтобы всю добавленную стоимость оставить здесь», – акцентировал Президент.

Особое внимание уделили опыту Шкловского района, выбранному как пример для тиражирования передовых практик. Глава государства отметил выстроенную там эффективную модель взаимодействия государства и местных сообществ. Приоритет отдают не только традиционному аграрному сектору, но и глубокой переработке лесных ресурсов, что позволяет значительно увеличивать добавленную стоимость производимой продукции.

Президент указал на недопустимость отказа от этих отраслей, так как они служат основой стабильности многих регионов, источником рабочих мест и важным фактором экспорта. Он поручил тщательнее изучить и систематизировать достижения Шкловского района, чтобы адаптировать их лучшие практики для других территорий страны, внедряя инновационные технологии и современные управленческие решения.

Совещание подтвердило неизменный курс государства на поддержку агропромышленного комплекса и лесного хозяйства как драйверов экономического роста и социального благополучия граждан страны.