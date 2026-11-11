«Белавиа» 11 ноября предложит билеты со скидками по более чем 20 направлениям. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Скидки составят от 30% до 50%. Тариф «Промо» действует на прямые регулярные рейсы в/из Минска. В перечне маршрутов — Баку, Бангкок, Дели, Дубай, Ереван, Калининград, Маттала, Санья, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Урумчи, Алматы, Астана, Батуми, Екатеринбург, Кутаиси, Казань, Стамбул, Уфа, Москва (также в/из Бреста и Гомеля), Санкт-Петербург.

Билеты можно приобрести на сайте «Белавиа». Период путешествия — по 27 марта включительно.

«Количество мест ограничено. Ознакомиться с тарифом можно на сайте авиакомпании», — отметили в пресс-службе.