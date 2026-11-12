Мобильные операторы не смогут самостоятельно подключать абонентам дополнительные пакеты интернет-трафика, когда заканчиваются гигабайты по тарифу. Нововведение появилось после жалоб белорусов на такие подключения.
Гигабайты заканчивались, а расходы росли. На что жаловались абоненты?
Министерство связи и информатизации внесло изменения в постановление №38 от 22 декабря 2025 года. Поводом стали обращения граждан, недовольных автоматическим подключением дополнительных объемов интернет-трафика сверх предусмотренного тарифным планом.
Теперь мобильные операторы не смогут предоставлять такие дополнительные пакеты в автоматическом режиме без предварительного согласия абонента.
Иными словами, если у пользователя закончатся гигабайты, оператор не сможет самостоятельно подключить ему дополнительный интернет и увеличить расходы на связь.
Как теперь можно будет согласиться на дополнительные гигабайты?
Согласие на получение дополнительного трафика абонент сможет предоставить несколькими способами:
- поставить соответствующую отметку в личном кабинете на сайте оператора;
- подтвердить подключение через мобильное приложение;
- отправить USSD-запрос;
- дать согласие посредством SMS-сообщения;
- подать заявление в сервисном центре оператора.
Таким образом, решение о подключении дополнительных интернет-пакетов останется за самим пользователем.
Когда заработают новые правила?
Как ожидается, изменения помогут защитить белорусов от непреднамеренных расходов на мобильную связь и позволят лучше контролировать потребление интернет-трафика.
Запрет на автоматическое предоставление дополнительных объемов интернета начнет действовать через два месяца после официального опубликования документа.