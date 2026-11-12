Мобильные операторы не смогут самостоятельно подключать абонентам дополнительные пакеты интернет-трафика, когда заканчиваются гигабайты по тарифу. Нововведение появилось после жалоб белорусов на такие подключения.

Гигабайты заканчивались, а расходы росли. На что жаловались абоненты?

Министерство связи и информатизации внесло изменения в постановление №38 от 22 декабря 2025 года. Поводом стали обращения граждан, недовольных автоматическим подключением дополнительных объемов интернет-трафика сверх предусмотренного тарифным планом.

Теперь мобильные операторы не смогут предоставлять такие дополнительные пакеты в автоматическом режиме без предварительного согласия абонента.

Иными словами, если у пользователя закончатся гигабайты, оператор не сможет самостоятельно подключить ему дополнительный интернет и увеличить расходы на связь.

Как теперь можно будет согласиться на дополнительные гигабайты?

Согласие на получение дополнительного трафика абонент сможет предоставить несколькими способами:

поставить соответствующую отметку в личном кабинете на сайте оператора;

подтвердить подключение через мобильное приложение;

отправить USSD-запрос;

дать согласие посредством SMS-сообщения;

подать заявление в сервисном центре оператора.

Таким образом, решение о подключении дополнительных интернет-пакетов останется за самим пользователем.

Когда заработают новые правила?

Как ожидается, изменения помогут защитить белорусов от непреднамеренных расходов на мобильную связь и позволят лучше контролировать потребление интернет-трафика.

Запрет на автоматическое предоставление дополнительных объемов интернета начнет действовать через два месяца после официального опубликования документа.