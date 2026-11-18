На Гомельщине за 9 месяцев 2026-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло количество дорожно-транспортных происшествий с гибелью несовершеннолетних (с 3 до 6). Рост ДТП с их участием отмечен и в Буда-Кошелевском районе (с 2 до 5).

17.04.2026 примерно в 21.15 водитель 1981 г.р., управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», двигаясь по ул. Советской вблизи д.55 аг. Кривск со стороны г. Буда-Кошелево, совершил наезд на пешехода 2010 г.р., которая шла по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств, не обозначив себя световозвращающим элементом. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения: закрытый перелом обеих костей нижней трети правой голени, ссадины фаланг обеих кистей, ссадины бедра и голени.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по велосипедной дорожке, не создавая препятствия для движения велосипедистов и средств персональной мобильности, либо по обочине навстречу движущемуся транспортному средству. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами. Фликер делает пешехода на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание наезда на пешего участника дорожного движения. Размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. нужно так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.

В последние годы мы стали свидетелями активного использования в дорожном движении так называемых средств персональной мобильности и возрастающего интереса к передвижению на велосипедах.

02.05.2026 примерно в 18.47 водитель 1972 г.р., управляя автомобилем марки «BELGEE Х50», двигалась по ул. Ленина г. Буда-Кошелево со стороны дороги Р-38. В пути следования в районе д. №58 ул. Ленина г. Буда-Кошелево совершила наезд на средство персональной мобильности (электросамокат) под управлением несовершеннолетнего 2015 г.р., который пересекал (не спешиваясь) проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения: множественные ссадины тела, ушибленную рану левой кисти.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся движения на данных транспортных средствах. Отныне средство персональной мобильности – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на СПМ, приравниваются к велосипедистам.

Таким образом, устройства, которые способны развивать скорость свыше 25 км/ч, приравниваются к мопедам или мотоциклам, а, соответственно, для управления ими нужны регистрация транспортного средства и водительское удостоверение.

Однако важно знать, что в ПДД предусмотрен запрет на использование средств персональной мобильности детьми до 14 лет без сопровождения взрослого.

Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах (жилая зона — территория, въезды и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке, территория садоводческого товарищества или дачного кооператива).

Всем водителям средств персональной мобильности запрещается движение в пешеходной зоне! (Пешеходная зона — территория, предназначенная для движения пешеходов и велосипедистов, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны»).

Водителю велосипеда до четырнадцати лет запрещается управлять велосипедом по проезжей части и обочине без сопровождения взрослого. Разрешается кататься на велосипеде в пешеходных и жилых зонах, по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам.

В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории пешеходы, велосипедисты и водители средств персональной мобильности (кроме пешеходных зон) могут передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. При этом они имеют преимущество, но не должны необоснованно препятствовать движению иных транспортных средств.

Передвигаться на СПМ и велосипедах необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Однако в условиях снегопада и (или) гололедицы двигаться по проезжей части дороги и обочине запрещено. Водителю СПМ рекомендуется использовать защитный шлем.

Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть (катить велосипед или СПМ рядом) с соблюдением требований для пешеходов.

По велосипедному переезду, по линии тротуаров или обочин пересекать проезжую часть следует со скоростью идущего шагом пешехода, при этом важно заблаговременно снизить скорость движения и выезжать на проезжую часть, убедившись в безопасности.

Необходимо помнить, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны в разы быть внимательнее и осторожнее других участников дорожного движения.

26.08.2026 примерно в 11.50 часов водитель 2009 г.р., управляя мотоциклом и двигаясь совместно с пассажиром 2003 г.р. по автодороге Уза-Коммунар, на закруглении дороги влево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра». В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажир получили телесные повреждения. Пассажир после оказания помощи отпущен домой, водитель получил повреждения, относящиеся к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев. Управление мототехникой требует безупречных навыков вождения, концентрации внимания, точной оценки дорожной ситуации, осторожности и дисциплинированности. Но, к сожалению, не все мотолюбители в полной мере осознают опасность своего средства передвижения. Практика показывает, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда (скутера), мотоцикла. Прежде чем ощутить себя водителем данного вида транспорта, подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение соответствующей категории.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. То же действие, совершенное повторно в течение года, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. Неоднократное управление транспортным средством без права управления влечет уголовную ответственность и наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 6 месяцев.

Управление подростком транспортным средством без права управления относится к категории тяжких правонарушений. С таким подростком инспекцией по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел проводится индивидуальная профилактическая работа сроком один год. В случаях повторного совершения указанного правонарушения подросток может быть направлен в специальное воспитательное учреждение сроком на 2 года или привлечен к уголовной ответственности.

Получить травму или погибнуть в дорожном происшествии рискуют люди, не пристегнутые ремнем безопасности, сидящие как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. В случае ДТП непристегнутый пассажир с заднего сиденья будет выброшен инерционной силой вперед. В результате он может вылететь через ветровое стекло либо травмировать тех, кто сидит рядом и впереди. Именно поэтому в Правилах дорожного движения закреплено требование об обязательном использовании ремней безопасности всеми, находящимися в автомобиле.

17 июня в 03.30 на 22 км автодороги Р-38 «Буда-Кошелево-Чечерск-Краснополье» в населенном пункте Рудня Викторинская водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» (1999 г. р.) совершил наезд на внезапно появившееся дикое животное (лося). В результате ДТП погиб пассажир 2007 г.р., пострадали: пассажир 2006 г.р., диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого колена, правого голеностопа, правой кисти; пассажир 2008 г.р., диагноз: закрытая черепно-мозговая травма; пассажир 2010 г.р., диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левого плеча.

27.07.2026 примерно в 02.40 водитель, 2005 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь по автодороге Медведево-Ивановка-Глазовка со стороны аг. Глазовка в сторону д. Ивановка около 90 км/ч, при возникновении препятствия в виде двух косуль (вышли слева направо) попытался объехать животных во избежание столкновения. В результате автомобиль пошел в неуправляемый занос и опрокинулся около 4 раз. Во время опрокидывания пассажиров выбросило из салона. В результате ДТП пассажиры 2009 г.р. и 2010 г.р. получили телесные повреждения.

Формально ограничений нахождения несовершеннолетних старше 16 лет в ночное время вне жилища не имеется. Отсутствие контроля за детьми в ночное время действительно несет высокие риски для их жизни, здоровья и правового статуса. В ночные часы снижается бдительность окружающих, уменьшается количество прохожих, а вероятность столкновения с опасными ситуациями многократно возрастает.

Основные риски и последствия

Угроза жизни и здоровью. Ночью выше риск стать жертвой дорожно-транспортного происшествия из-за плохой видимости или несчастного случая на неосвещенных улицах и заброшенных объектах.

Ночью выше риск стать жертвой дорожно-транспортного происшествия из-за плохой видимости или несчастного случая на неосвещенных улицах и заброшенных объектах. Риск стать жертвой преступления. В темное время суток подростки чаще подвергаются нападениям, грабежам или вовлечению в опасные компании.

В темное время суток подростки чаще подвергаются нападениям, грабежам или вовлечению в опасные компании. Вовлечение в противоправную деятельность. Безнадзорность способствует употреблению алкоголя, психоактивных веществ, а также совершению краж, вандализма или других правонарушений.

Безнадзорность способствует употреблению алкоголя, психоактивных веществ, а также совершению краж, вандализма или других правонарушений. Административная ответственность родителей. В Беларуси действует запрет на нахождение несовершеннолетних до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых с 23.00 до 06.00 (ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь), что влечет за собой наложение штрафа на родителей или законных представителей.

Как предотвратить негативные последствия

Четкие правила и договоренности. Заранее обсудите с ребенком время возвращения домой и объясните, почему эти ограничения связаны с заботой о его безопасности, а не с недоверием.

Заранее обсудите с ребенком время возвращения домой и объясните, почему эти ограничения связаны с заботой о его безопасности, а не с недоверием. Поддержание доверительного контакта. Регулярно интересуйтесь кругом общения ребенка, его планами на вечер и местами, где он проводит время с друзьями.

Регулярно интересуйтесь кругом общения ребенка, его планами на вечер и местами, где он проводит время с друзьями. Контроль местонахождения. Договоритесь о контрольных звонках в вечернее время и используйте функции геолокации на смартфоне по взаимному согласию.

Договоритесь о контрольных звонках в вечернее время и используйте функции геолокации на смартфоне по взаимному согласию. Организация досуга. Помогите ребенку найти интересные дневные и вечерние занятия в секциях или кружках, чтобы у него не возникало потребности искать приключения ночью.

Уважаемые родители, благополучие ваших детей зависит от вашей активной жизненной позиции, желания создать для ребенка безопасную среду.

По информации комиссии по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского райисполкома