26 ноября в связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Тощица – Старосельский пассажирские поезда на участке Жлобин – Могилев будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены.





Так, поезда №613/614 Гомель – Могилев – Гомель и №615/616 Могилев – Гомель – Могилев будут отменены.

Поезд №55/56 Гомель – Москва проследует сообщением Могилев – Москва, в его состав будут включены беспересадочные вагоны Гомель – Москва, отправлением 26 ноября из Гомеля в 15.32 и из Могилева в 21.54.

Поезд №55/56 Москва – Гомель проследует сообщением Москва – Могилев, в его состав будут включены беспересадочные вагоны Москва – Гомель, отправлением 25 ноября из Москвы в 19.56 и прибытием 26 ноября в Могилев в 05.01, в Гомель – в 11.20.

Поезд №83/84 Санкт-Петербург – Гомель отправлением из Санкт-Петербурга 25 ноября 2026 года будет следовать действующим расписанием до станции Могилев-1, далее измененным маршрутом через Осиповичи и Жлобин с прибытием в Гомель 26 ноября в 11.20.

Поезд №83/84 Гомель – Санкт-Петербург 26 ноября отправится из Гомеля в 15.32, проследует измененным маршрутом через Жлобин – Осиповичи – Могилев и далее действующим маршрутом до Санкт-Петербурга.

Кроме того, 26 ноября поезда региональных линий экономкласса на участке Могилев – Жлобин будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

По информации пресс-центра БЖД