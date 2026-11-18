В преддверии новогодних праздников возрастает спрос на пиротехнические изделия. В связи с этим старший помощник прокурора района Елена Панасейко разъяснила ситуацию с оборотом пиротехнических изделий. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 января 2025 года №3, в стране полностью запрещена как розничная, так и оптовая продажа пиротехники. Под полный запрет попадают пиротехнические изделия четвертого и пятого классов опасности. На территории страны никто не имеет права продавать салюты, римские свечи, ракеты, петарды и другие подобные изделия. Основной причиной введения столь строгих ограничений стали участившиеся случаи травм, полученных в результате неправильного обращения с пиротехникой. Безопасность граждан ставится во главу угла, и государство предпринимает меры для предотвращения подобных инцидентов.

Важно понимать, что ответственность за применение запрещенных пиротехнических изделий несет тот, кто их использовал. В зависимости от обстоятельств, это может повлечь за собой штраф за нарушение общественного порядка. Такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). В более серьезных случаях, если применение пиротехники нанесло вред имуществу или здоровью людей, могут применяться ст. 299 и 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для продавцов, осуществляющих незаконную торговлю пиротехникой, также предусмотрена административная и, в зависимости от масштабов, уголовная ответственность.

Несмотря на запрет на продажу большинства видов пиротехники, некоторые изделия остаются доступными для приобретения. Запрет не касается безопасных изделий, а именно: бенгальских огней и хлопушек. Их использование, как правило, не несет существенных рисков при соблюдении элементарных мер предосторожности.

Прокуратура района напоминает:

перед приобретением любых пиротехнических изделий, даже тех, которые не подпадают под запрет, убедитесь в их безопасности и наличии соответствующих сертификатов;

всегда следуйте инструкциям по применению;

не допускайте использования пиротехники детьми без присмотра взрослых;

в случае возникновения сомнений или вопросов, обращайтесь за разъясне.

Подготовила Татьяна Титоренко