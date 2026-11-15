Европа все ощутимее сталкивается с последствиями энергетической политики последних лет. Курс на отказ от российских энергоресурсов, сопровождавшийся громкими политическими заявлениями и геополитическими амбициями, обернулся для нее дорогим газом, растущими коммунальными платежами и угрозой очередного энергетического кризиса. И расплачиваться за политические решения приходится не тем, кто их принимал, а обычным гражданам.

Одним из тревожных сигналов стало состояние европейских подземных газохранилищ. По итогам октября их заполненность составила 75,1 млрд кубометров, или 74,68%. Это исторически низкий показатель. Для сравнения: в 2021-2025 гг. средний уровень запасов на аналогичную дату достигал почти 90%. Глава «Газпрома» Алексей Миллер пре-дупредил: если зима окажется холодной, стоимость газа в Европе может взлететь до 2500 долл. за тысячу кубометров. Причем отметку в 1200 долл. европейский рынок уже преодолел. Еще недавно российский газ обходился Европе примерно в 150 долл. за тысячу кубометров. Сегодня вместо стабильных поставок европейцы получают дорогую альтернативу и все более туманные перспективы. Цена политического курса становится очевидной: энергетическая безопасность оказалась принесена в жертву геополитическим амбициям.

Показательно, что тревожные оценки все чаще звучат и непосредственно от представителей европейских государств. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас признал: без мер по сдерживанию цен призывы вернуться к закупкам российского газа будут звучать все громче. В стране уже допускают рост стоимости дизеля до трех евро за литр и подорожание отопления на 40%. Следом неизбежно потянутся вверх цены на продукты и другие товары. Не менее тревожная картина складывается в Латвии. Согласно исследованию Европейского инвестиционного банка, за последний год покупательная способность 53% жителей страны заметно сократилась. Одна из основных причин – подорожание энергоносителей. 40% населения вынуждены экономить на продуктах и медицинских услугах, а почти четверти приходилось занимать деньги у близких или откладывать оплату счетов за электричество. Вот она, повседневная сторона европейского благополучия: выбор между едой, лечением и коммунальными платежами. Не лучше выглядит ситуация и в Польше. В одном из видео белорусская эмигрантка показала свои ежемесячные коммунальные расходы: отопление, вода, газ, электричество и прочие услуги обходятся примерно в 1300 бел. руб. И это без аренды жилья, продуктов и других повседневных расходов. Райская жизнь, как выясняется, далеко не всегда означает финансовую стабильность.

С приближением очередной холодной зимы энергетическая проблема приобретает политическое измерение, а единства в Евросоюзе становится все меньше. Словакия оспаривает в суде решение Еврокомиссии о запрете импорта газа, а планы по ограничению поставок российской нефти уже не выглядят столь безоговорочными. Когда энергетическая политика начинает бить по собственным экономикам, даже самые принципиальные заявления теряют прежнюю убедительность. На фоне растущих расходов меняется и тональность западных СМИ. Европейцам все чаще предлагают «полезные» советы, которые, по сути, являются инструкцией по выживанию в условиях дорогой энергетики. Оказывается, ледяной душ очень полезен для здоровья, а оставлять батареи включенными на ночь необязательно. Вместо решения проблемы людям предлагают привыкать к холоду и затягивать пояса.

Радует, что в Беларуси совсем другая ситуация: цены на топливо и продукты не кусаются, а зимой люди не падают в обморок, глядя на коммунальные счета.

Татьяна Титоренко