Врачи поставили ребенку серьезный диагноз: спинальная мышечная атрофия второго типа. Для борьбы с заболеванием необходим препарат «Золгенсма», стоимость которого составляет 1 миллион 815 тысяч долларов.





Родители девочки, Ольга и Валерий, рассказали, что первые тревожные звоночки возникли, когда Эмилии было восемь месяцев. Тогда она перестала сидеть и становиться на четвереньки, только лежала. Супруги нашли невролога, который назначил курс массажа. К сожалению, добиться желаемого результата не удалось. Затем другой специалист прописал обширный комплекс по физической и генетической реабилитации, чтобы избежать СМА. Это дало результат, и в возрасте 11 месяцев ребенок снова смог сидеть. Однако на следующий день после того, как девочке исполнился годик, врач-генетик сообщил неутешительные результаты анализов. В последствии консилиум столичных специалистов установил окончательный диагноз.

– Без лечения наша девочка может перестать глотать и дышать, страдают все мышцы. Для лечения нужен дорогостоящий препарат, сам укол сделают белорусские специалисты, – поделилась мама ребенка Ольга Корнейчук. – Нас поддерживают волонтеры и неравнодушные люди, большое спасибо им. Просим каждого помочь справиться с такой огромной суммой. Мы хотим, чтобы наша девочка была здорова.

Действовать нужно как можно скорее, так как укол эффективен только в возрасте ребенка до двух лет и при весе менее 13,5 килограмма. На данный момент удалось собрать около 950 тысяч белорусских рублей.