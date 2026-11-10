На аппаратном совещании под председательством главы региона Ивана Крупко рассмотрели выполнение поручений Главы государства, данных на семинаре-совещании в Шклове Могилевской области.

По итогам совещания губернатор поставил задачи руководителям районов, служб и ведомств. Среди приоритетных — благоустройство сельских населенных пунктов, вовлечение в оборот бесхозных земель, поддержка сельхозпредприятий, комплекс мелиоративных мероприятий, сохранность удобрений, лесовосстановление. Обсуждена их практическая реализация.

Еще один важный блок вопросов, которым уделили повышенное внимание — совершенствование работы социальных объектов, подготовка и обучение кадров на местах — «от тракториста до руководителя».

Каждый район, подчеркнул Иван Крупко, должен иметь четкую программу развития всех сфер и отраслей, производственных и социальных. Первым отчет о проделанной работе и перспективах развития района предоставит Чечерщина.

Гомельщина официально